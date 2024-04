Intoxiqué à Madrid, De Bruyne a fait paniquer Man City

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Resté sur le banc contre le Real Madrid (3-3) mardi en Ligue des Champions, Kevin De Bruyne souffrait de problèmes gastriques. Le milieu offensif de Manchester City soupçonnait un aliment consommé à l’hôtel dans la journée. D’où la panique provoquée avant ce quart de finale aller.

A l’image de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Pep Guardiola a longtemps été un adepte des surprises dans ses compos. Mais mardi soir, à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid, le manager de Manchester City ne s’est pas volontairement privé de son maître à jouer. Kevin De Bruyne, double buteur contre Crystal Palace (victoire 2-4) samedi dernier, a dû assister à la rencontre sur le banc des remplaçants à cause de problèmes gastriques.

La frappe fabuleuse de Kevin De Bruyne pour ramener Manchester City à hauteur 😱#CRYMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/IfkM4q1FDG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 6, 2024

« Nous avons eu une conversation avec lui. Il était dans le onze, il est venu dans le vestiaire et il a dit qu'il ne pouvait pas jouer, expliquait le manager mancunien après le match. Il vomissait et se sentait très mal. Nous espérons qu’il sera là mercredi à la maison (pour le match retour, ndlr) et qu’il fera des choses que d’autres ne sont pas capables de faire. » Rien de grave a priori. Mais l’Espagnol et son staff technique ont quand même paniqué ! En effet, le Daily Star raconte le moment stressant vécu par les Citizens avant le coup d’envoi à Santiago Bernabeu.

Man City a évité le pire

Affaibli par ses douleurs à l’estomac, Kevin De Bruyne aurait confié que sa maladie venait sûrement d’un aliment consommé à l’hôtel quelques heures plus tôt. De quoi inquiéter Pep Guardiola et son groupe, conscients qu’une éventuelle intoxication alimentaire pouvait toucher d’autres joueurs. Le coach de Manchester City s’imaginait déjà aligner une équipe décimée face aux Merengue… Plus de peur que de mal puisque l’international belge sera finalement le seul élément affecté.