Ten Hag traité de « clown anti-Ronaldo », Man Utd efface son message

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La situation conflictuelle entre Cristiano Ronaldo et Manchester United provoque des vagues. Et les Red Devils ont même été obligés de supprimer un message sur les réseaux sociaux.

Tandis que le départ de Cristiano Ronaldo dès le mercato de janvier se profile de plus en plus, et malgré des résultats sportifs plus solides, Manchester United traverse bien des tourments. Il est vrai qu’en choisissant de mettre CR7 sur la touche, Erik Ten Hag scandalise une partie des supporters mancuniens, ulcérés du traitement réservé à la star portugaise qui était revenu en 2021 pour essayer de faire revenir les Red Devils au sommet. Et même des stars du sport anglais n’hésitent plus à s’opposer à l’entraîneur néerlandais. Superstar du cricket, Kevin Pietersen est venu voir un match à Old Trafford, et Manchester United a diffusé via Instagram une photo de Pietersen. Mais cela n’a pas du tout été du goût de ce dernier, qui a exigé que le club retire son message et sa photo. Non pas pour un problème de droit à l’image, mais pour son opposition à Erik Ten Hag.

Ten Hag attaqué par une légende du sport anglais

Always good to be with you boss! 🙏🏽 pic.twitter.com/TP4bzkgDCz — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 17, 2022

Via son compte Twitter, suivi par 3,9 millions de followers, Kevin Pietersen a justifié sa demande. « Je ne veux pas être associé avec un club qui est managé par un clown qui est complètement irrespectueux avec le plus grand footballeur de notre époque. Cristiano est le BOSS. Ce clown, dont personne ne se souviendra, a besoin d’être secoué », a lancé l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre de cricket, très populaire en Angleterre. Face à cette demande, et cette attaque frontale, Manchester United a décidé de supprimer l’image de Kevon Pietersen sur Instagram sans attendre trop longtemps. L'armée des fans de Cristiano Ronaldo étant très puissante, le club anglais sait qu'il vaut mieux éviter de trop laisser la place à ces attaques forcément retentissantes, les tabloïds anglais étant à l'affût.