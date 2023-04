Son projet tourne au fiasco, le patron de Chelsea s'en doutait

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Malgré des investissements délirants lors des deux derniers mercatos avec plus de 600 millions d'euros de lâchés, Chelsea s’est enfoncé dans la crise et affiche des résultats sportifs désastreux.

Onzième de Premier League malgré le recrutement cet hiver d’Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke ou encore Joao Felix, Chelsea est en crise. La dernière chance pour les Blues de sauver leur saison était de réaliser un exploit monumental en gagnant la Ligue des Champions mais cet ultime objectif s’est envolé mardi avec la défaite contre le Real Madrid en quart de finale.

Une baisse de salaire pour les dernières recrues

Depuis la vente du club par Roman Abramovitch à l’homme d’affaires américain Todd Boehly, rien ne va plus chez les Blues. Mais cet échec était prévisible, y compris lors du mercato hivernal. Car si la direction de Chelsea a donné l’impression de sonner la révolution en janvier avec un recrutement XXL et des sommes folles investies sur plusieurs jeunes joueurs, les dirigeants savaient qu’une spectaculaire remontée au classement était improbable.

La preuve, le Daily Mail révèle que les joueurs ayant signé à Chelsea cet hiver vont être victimes d’une baisse de salaire de 30 % la saison prochaine en raison de la non-qualification du club pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les Blues avaient prévu leur coup en incluant dans le contrat de leurs nouveaux joueurs une clause afin de diminuer leur salaire en cas de non-qualification pour la C1.

Un effectif à dégraisser lors du prochain mercato

La preuve que Todd Boehly et les dirigeants de Chelsea n’étaient pas totalement convaincus par la possible remontée à effectuer au classement et cela malgré un recrutement massif. La saison prochaine, le chantier sera colossal pour le club londonien et le mercato risque encore d’être animé. Mais cette fois, avant de recruter à tours de bras, il sera question de dégraisser l’effectif quand on voit que Sterling, Aubameyang, Ziyech, Mount, Joao Felix, Azpilicueta ou encore Mudryk, Badiashile et Madueke n’étaient pas titulaires face au Real Madrid mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions. En tout cas, quelques économies auront déjà été réalisées sur les salaires des dernières recrues, pour qui l'absence de Ligue des Champions va faire baisser le salaire.