Des recrues surcotées, les joueurs de Chelsea hallucinent

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Malgré de gros investissements réalisés pendant le mercato hivernal, Chelsea ne parvient pas à réagir au niveau des résultats. Et pour ne rien arranger, l’arrivée des recrues provoque des tensions dans le vestiaire où certains craignent un traitement de faveur accordé aux nouveaux venus.

Huit, c’est le nombre de signatures enregistrées par Chelsea en janvier dernier. Le club dirigé par Todd Boehly a dépensé plus de 360 millions d’euros pour s’offrir Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Benoît Badiashile, Malo Gusto, Andrey Santos, David Datro Fofana, João Felix et Noni Madueke. Quelques semaines plus tard, force est de constater que la situation des Blues n’a pas évolué. L’actuel 10e de Premier League, battu à Dortmund (1-0) en huitième de finale aller de Ligue des Champions, reste en grande difficulté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

Et pour ne rien arranger, l’arrivée de tous ces renforts provoque des tensions en interne. On se souvient que Pierre-Emerick Aubameyang, écarté de la liste des joueurs inscrits pour la Ligue des Champions, s’est vite senti poussé vers la sortie. Apparemment, l’attaquant n’est pas le seul dans cet état d’esprit. Le média The Athletic décrit des joueurs mal à l’aise à cause du recrutement hivernal. Certains craignent de voir le manager Graham Potter privilégier les recrues sans vraiment tenir compte des performances des uns et des autres.

Les Anglais de Chelsea menacés ?

De plus, les mécontents estiment que les joueurs attirés ne valent pas forcément les montants dépensés pour leurs transferts respectifs. Enfin, certains Blues, et plus particulièrement des Anglais selon la source, s’attendent à ce que les dirigeants les poussent vers la sortie l’été prochain pour équilibrer les comptes. Mason Mount pourrait bien en faire partie, lui dont les discussions pour une prolongation ont été interrompues alors que son bail expire en 2024. C’est dans cette drôle d’ambiance que Graham Potter devra limiter les dégâts d’ici la fin de la saison.