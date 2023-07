Saint-Maximin en Arabie saoudite, la Premier League hurle

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Sur le départ, Allan Saint-Maximin est proche de quitter Newcastle pour rejoindre l'Arabie saoudite, plus particulièrement le club d'Al-Ahli. Ce transfert fait débat en Premier League où plusieurs clubs se méfient de la transaction.

Présent à Newcastle depuis 2019, Allan Saint-Maximin a réussi à décrocher une qualification en Ligue des Champions, seulement quelques mois après le rachat du club par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF). Moins utilisé par Eddie Howe, le Français est courtisé par Al-Ahli qui a également recruté Édouard Mendy ainsi que Roberto Firmino. La presse anglaise évoque un transfert de 38,6 millions d'euros. Ce qui permettrait à Newcastle d'alléger ses finances, notamment après le recrutement de Sandro Tonali contre 70 millions d'euros. Néanmoins, le journal The Athletic explique que plusieurs clubs de Premier League s'interrogent sur la nature de ce transfert. En effet, Newcastle et Al-Ahli appartiennent tous les deux au PIF et les équipes anglaises craignent que le prix d'Allan Saint-Maximin soit surestimé afin d'aider les Magpies à rentrer dans les règles du fair-play financier.

Saint-Maximin, Newcastle et l'Arabie saoudite, l'Angleterre fulmine

La Premier League vérifie chaque transfert supérieur à 1 million d'euros mais certains clubs souhaitent qu'une enquête soit réalisée concernant la transaction entre Newcastle et Al-Ahli pour le prix de l'ancien joueur de l'OGC Nice. Eddie Howe a concédé que le Français était clairement sur le départ sans évoquer la piste Al-Ahli ou même la polémique liée à ce transfert qui fait beaucoup de bruit en Angleterre. Pourtant, Allan Saint-Maximin est évalué à 32 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Un prix qui corrobore avec l'offre des Saoudiens. Newcastle qui va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine va être grandement surveillé par l'UEFA et le fair-play financier qui pourrait infliger une sanction si les Anglais s'amusent à passer par la maison mère pour enjoliver les comptes.