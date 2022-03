Roman Abramovitch et ses milliards, douche froide à Chelsea

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Après avoir mis en vente son club de Chelsea, Roman Abramovitch va vite déchanter, vu qu’il aura du mal à empocher les trois milliards d’euros désirés...

Roman Abramovitch a peut-être vu trop grand par rapport à la vente de Chelsea. Sous la pression du gouvernement anglais et de Boris Johnson, qui doit sanctionner les proches de Vladimir Poutine travaillant en Angleterre, l'oligarque russe a joué la montre en proposant de laisser son club à une association caritative puis en mettant officiellement le club londonien en vente. Mais alors qu’il espère récupérer trois milliards d'euros dans cette affaire, Abramovitch va sûrement devoir revoir sa copie, sachant que le prix semble trop élevé. Même pour les milliardaires intéressés comme le Turc Muhsin Bayrak ou l’Américain Todd Boehly. Autant dire que s’il veut trouver le meilleur acheteur possible dans les plus brefs délais, Abramovitch va devoir changer son fusil d’épaule avec la barre des deux milliards en ligne de mire.

Chelsea vendu 2 milliards de livres sterling ?

Fin de l’ère Roman Abramovich à Chelsea. 19 ans, 21 trophées. 🔵🏆 pic.twitter.com/KbuKTO8DBl — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) March 2, 2022

« Abramovitch a une chance de se rapprocher des 2 milliards de livres sterling (2,4 ME). Il y a des acheteurs qui recherchent un club de la stature de Chelsea, mais le fait qu'Abramovitch recherche une vente rapide affaiblit considérablement sa position. Quiconque vient à la table ne va pas simplement lui donner ce qu'il veut. Surtout que son pays est maintenant en guerre, donc les acheteurs potentiels hésiteront à faire des affaires dans de telles circonstances. En tout cas, une vente rapide semble irréaliste à mon avis. Richard Masters, le directeur général de la Premier League, a déclaré que cela pourrait être fait en 10 jours. Cela ne prendra peut-être que ce temps à la Premier League pour ratifier l'accord, mais conclure une vente en trois mois serait difficile en raison de la quantité de diligence raisonnable qui doit être faite », a déclaré un expert anglais dans le processus d'achat de clubs, qui sait que le club de Newcastle a par exemple mis 18 mois à être cédé aux Saoudiens.