Réintégré à MU, Antony peut remercier les Mancuniennes

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Accusé de violences par son ex-compagne et par deux autres femmes, dont l’une a finalement retiré sa plainte, Antony n’est plus écarté à Manchester United. Le club anglais a annoncé sa réintégration au groupe d’Erik ten Hag, après avoir obtenu le feu vert de la section féminine des Red Devils.

Contrairement à Mason Greenwood, prêté à Getafe cet été, Antony devrait retrouver la compétition avec Manchester United. L’ailier brésilien avait été mis à l’écart le 10 septembre dernier à cause de son affaire extra-sportive. Pour rappel, le Brésilien est accusé de violences par son ex-compagne Gabriela Cavallin, et par deux autres femmes, dont l’une a finalement retiré sa plainte. Mais ce vendredi, la direction mancunienne a annoncé la réintégration de son joueur dans le groupe du manager Erik ten Hag.

The club have provided an update on Antony.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 29, 2023

« Depuis que les allégations ont été formulées pour la première fois en juin, Antony a coopéré dans les enquêtes de la police au Brésil et au Royaume-Uni, et il continue de le faire, peut-on lire dans le communiqué du club. En tant qu'employeur d'Antony, Manchester United a décidé qu'il reprendrait l'entraînement à Carrington, et qu'il serait disponible pour sa sélection pendant que l'enquête policière continue. Cette situation restera à l'étude en attendant les suites de l'affaire. En tant que club, nous condamnons les actes de violence et les abus. »

MU a encore consulté ses joueuses

« Nous reconnaissons l'importance de protéger toutes les personnes impliquées dans cette situation et nous reconnaissons l'impact de ces allégations sur les victimes d'abus », a conclu Manchester United. Mais avant de publier ce texte, le pensionnaire de Premier League a quand même pris soin d’avertir sa section féminine, révèle le Daily Mail. Les Mancuniennes ont reçu la visite du directeur du football John Murtough et du responsable de la communication qui leur ont expliqué la décision prise et la situation d’Antony. Les joueuses, qui avaient déjà été consultées pour le cas Mason Greenwood, ont finalement donné leur feu vert.