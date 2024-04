Recalé par MU, le Qatar a une alternative en Premier League

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Longtemps en concurrence avec le Britannique Jim Ratcliffe, le cheikh Jassim ben Hamad al-Thani n’est pas parvenu à racheter Manchester United l’année dernière. Mais l’investisseur qatari a une nouvelle opportunité de prendre les commandes d’un cador anglais.

Manchester United peut s’attendre à du changement cet été. Depuis sa récente entrée dans le capital, Jim Ratcliffe va gérer son premier mercato estival chez les Red Devils. Lui qui détient désormais des parts minoritaires du club mancunien. Rappelons que le patron d’Ineos avait été préféré à son principal concurrent, à savoir le cheikh Jassim ben Hamad al-Thani. Le Qatari avait pourtant transmis plusieurs offres généreuses, dont une à plus de cinq milliards d’euros, pour racheter l’intégralité des parts de la famille Glazer. Les propriétaires de Manchester United avaient finalement décliné son offre.

Tottenham cherche un investisseur

Mais si le représentant du Qatar tient vraiment à prendre les commandes d’un cador anglais, une autre opportunité se présente du côté de Londres. En effet, Tottenham se dit à l’écoute d’éventuels repreneurs. Le président et propriétaire Daniel Levy a lancé un appel afin de trouver un successeur. « Pour capitaliser sur notre potentiel à long terme, et pour continuer à investir sur les équipes et entreprendre de futurs projets d'investissement, le club a besoin d'une augmentation significative de ses fonds propres », a indiqué le dirigeant dans des propos relayés par la presse anglaise.

Tottenham Hotspur chairman Daniel Levy says the club are in talks with 'prospective investors'. pic.twitter.com/mQ2RvebjPT — BBC Sport (@BBCSport) April 3, 2024

« Le conseil d'administration et ses conseillers, Rothschild & Co, sont en discussions avec des investisseurs potentiels, a ajouté le patron des Spurs. Toute proposition d’investissement recommandée nécessiterait le soutien des actionnaires du club. » Pour Daniel Levy, le moment est bien choisi puisque Tottenham vient d’annoncer des revenus records concernant la saison 2022-2023, notamment grâce aux recettes en billetterie. A noter aussi le retour au premier plan de l’équipe londonienne, en course pour une qualification en Ligue des Champions. Suffisant pour attirer l’attention du Qatar ?