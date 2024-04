Rashford jeté comme un malpropre à Manchester United

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Auteur de la meilleure saison de sa carrière en 2022/2023, Marcus Rashford est retombé dans ses travers cette année. À tel point qu'une légende de Manchester United milite pour son départ.

Si Marcus Rashford s'est imposé très rapidement comme le futur grand attaquant de Manchester United, dès ses débuts en 2015/2016, il a après beaucoup stagné. L'Anglais a ensuite alterné entre les bonnes et les mauvaises saisons. Jusqu'à l'année dernière où il a porté les Red Devils jusqu'à la victoire en Coupe de la Ligue et une qualification en Ligue des Champions. Mais cette saison, l'attaquant est méconnaissable. Auteur de seulement 8 buts en 36 matchs disputés, le natif de Wythenshawe est en train de perdre sa place pour l'Euro 2024. De plus, son comportement est très critiqué. Roy Keane est encore plus catégorique et souhaite que Marcus Rashford quitte Manchester United, lassé par son manque de réalisme et de constance sur le long terme.

L'ancienne méthode pour relancer Rashford à ManU ?

« Il n'y a pas de point d'interrogation sur sa capacité. Il est exceptionnel, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Qu'on lui donne un coup de pied au c.., comme à l'ancienne pour lui dire "allez, nous avons besoin de plus de toi". Si tu veux être ce leader, alors il y a cette responsabilité à prendre » a affirmé l'ancien milieu de terrain des Mancuniens dans le podcast Stick to Football, sur Sky. À 26 ans, Marcus Rashford est dans une période charnière de sa carrière, alors que Manchester United prépare une révolution, le temps est peut-être venu pour un départ de l'enfant du club, qui s'est inhabituellement fait remarquer cette saison par des sorties extra-sportives. L'attaquant anglais a disputé 395 matchs avec son club formateur pour 131 buts inscrits. Et malgré les nombreuses promesses chaque saison, il ne parvient pas à être ce leader offensif tant attendu pour redorer le blason de Manchester. Au point de partir pour enfin s'émanciper ailleurs, au PSG par exemple, qui le suit depuis trois bonnes années ?