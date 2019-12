Racisme : Antonio Rüdiger réclame des sanctions

Dans : Premier League.

Auteur d’un match très solide avec son équipe de Chelsea, en déplacement à Tottenham dimanche après-midi (0-2), le défenseur Antonio Rüdiger a été victime d’injures racistes.

Des incidents que José Mourinho avait personnellement regrettés après la défaite de son équipe au Tottenham Stadium. « Cela me rend triste. Je déteste le racisme dans la société et dans le football. Je suis déçu que ce genre de choses arrivent encore » déplorait le Special One. Quelques heures après, c’est l’international allemand de Chelsea lui-même qui a pris la parole, réclamant des sanctions à l’égard des fauteurs de trouble.

« Je suis triste de voir le racisme réapparaître lors d’un match de football. Je pense qu'il est très important d’en parler en public. Sinon, tout sera à nouveau oublié dans quelques jours (comme toujours). J’espère vraiment qu’ils seront bientôt trouvés et punis. Dans un terrain de football aussi moderne que le stade de Tottenham, avec des dizaines de caméras de télévision et de sécurité, il doit être possible de les trouver et de les punir par la suite. Si ce n’est pas le cas, il doit y avoir eu des témoins dans le stade qui ont vu et entendu l’incident. C'est vraiment dommage que le racisme existe encore en 2019. Quand ces absurdités cesseront-elles ? » s’est interrogé sur Twitter le défenseur de Chelsea, lequel a par ailleurs reçu « tout (le) soutien » de son entraîneur Frank Lampard à l’issue de la victoire des Blues.