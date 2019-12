Ang : Insultes racistes contre Rüdiger ? Mourinho écoeuré

Dans : Premier League.

Le derby entre Tottenham et Chelsea a été interrompu un instant ce dimanche, Antonio Rüdiger se plaignant d'avoir été la cible de propos et gestes racistes. Pour José Mourinho, tout cela est écoeurant.

Une fois de plus la bêtise humaine semble avoir frappée lors d’une affiche toujours spectaculaire du championnat anglais, à savoir Tottenham-Chelsea. Cette fois c’est Antonio Rüdiger, l’international allemand des Blues qui a signalé à l’arbitre avoir été victime d’insultes racistes venues de supporters des Spurs. L’officiel a aussitôt stoppé la rencontre, s’est entretenu avec le capitaine et les entraîneurs des deux équipes, et après avoir fait passer deux messages par le speaker du stade de Tottenham, il a décidé de relancer la rencontre.

Pour José Mourinho, ces incidents racistes récurrents en Europe sont une honte et le Special One avoue qu’il était prêt à accepter que la rencontre soit stoppée suite à cela. « Cela me rend triste. Je déteste le racisme dans la société et dans le football. Je suis déçu que ce genre de choses arrivent encore (…) Je perdais, donc je ne voulais pas que le match s’arrête, mais dès que j’ai compris pourquoi je l’ai accepté. Je pense que le club est très concerné par ce sujet. Je suis certain qu’il y aura une enquête interne pour régler rapidement cela », a expliqué le coach de Tottenham. Et effectivement les Spurs ont annoncé dans la soirée avoir tout mis en place pour savoir si effectivement il y a eu des insultes racistes et trouver le ou les auteurs si c’est le cas.