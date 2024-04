PSG ‍: Accord City-Paqueta, Guimaraes arrive à Paris

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City est à l'affût pour réaliser de jolis coups l'été prochain sur le marché des transferts. Déjà courtisé il y a quelques mois, Lucas Paqueta est toujours proche de rejoindre les champions d'Angleterre.

Pep Guardiola aime bien cibler des joueurs capables de parfaitement se greffer à ses idées de jeu. L'été prochain, l'Espagnol voudra faire quelques retouches à son effectif. Surtout que des joueurs ont eu du mal à être remplacés, comme Ilkay Gundogan. Parmi les profils qui plaisent beaucoup à Guardiola : Lucas Paqueta. L'été dernier, West Ham et Manchester City avaient presque trouvé un accord avant que le deal ne capote en raison d'un enquête ouverte sur le Brésilien pour des supposés paris en ligne. Si l'on pouvait penser que City arrêterait-là pour recruter l'ancien Lyonnais, il n'en est rien. Ce n'est pas Santi Aouna qui dira le contraire.

Lucas Paqueta, Guardiola n'en démord pas

A perfect penalty from Paquetá 🪄 pic.twitter.com/aam2sn0kA0 — West Ham United (@WestHam) April 6, 2024

Ces dernières heures via Foot Mercato, le journaliste a en effet indiqué que Manchester City avait toujours un accord total avec Paqueta sur la durée du contrat plus son salaire. Il s'agirait en plus d'un bail à très long terme. Santi Aouna précise que pour le moment, aucune négociation ni pourparlers n'a lieu entre West Ham et Manchester City mais que les agents du joueur sont persuadés que la situation se décantera l'été prochain. Si Paqueta était estimé à 110 millions l'été dernier par West Ham, le prix devrait légèrement baisser. En tout cas, une arrivée de Paqueta à City pourrait remettre en question celle de son ami Bruno Guimaraes. Ce dernier est courtisé par les Skyblues mais également... le PSG. Son agent était en effet au Parc des Princes la semaine passée lors de la réception du Stade Rennais en Coupe de France. Et il se dit depuis quelques jours que le joueur de Newcastle est devenu l'une des grandes priorités de Nasser Al-Khelaïfi l'été prochain.