Paqueta gravement accusé, Man City arrête tout

Prêt à débourser un montant énorme pour Lucas Paqueta, Manchester City a subitement interrompu les négociations avec West Ham. Ce rebondissement ne serait pas lié aux exigences élevées des Hammers. En réalité, les Mancuniens craignent la situation du milieu brésilien, dont l’entourage aurait illégalement parié sur ses matchs.

Euphorique après le triplé réussi la saison dernière, Manchester City ne pensait sûrement pas vivre un mercato si compliqué. Le vainqueur de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des Champions a commencé par perdre Ilkay Gündogan, parti librement au FC Barcelone, puis l’ailier algérien Riyad Mahrez, transféré à Al-Ahli. Et voici que Kevin De Bruyne subit un nouveau pépin physique, cette fois suffisamment grave pour l’éloigner des terrains jusqu’en 2024.

Autant dire que Pep Guardiola espère renforcer son secteur offensif d’ici la fin du marché des transferts. Le manager de Manchester City a notamment validé la piste menant à Lucas Paqueta. Mais les discussions avec West Ham ont subitement été interrompues. L’explication d’abord relayée concernait les exigences financières des Hammers, qui réclameraient plus de 100 millions d’euros pour le transfert du Brésilien. Mais en réalité, le problème vient d’une enquête sur Lucas Paqueta. Selon le Daily Mail, la Fédération anglaise de football soupçonne l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais d’avoir réalisé des paris illégaux.

◉ The English federation found that relatives of Paqueta would have bet on matches in which the midfielder of West Ham played. An investigation is underway. The deal at Manchester City is therefore, as revealed, suspended. https://t.co/pUciVJIFpQ pic.twitter.com/PVkglVIdrI