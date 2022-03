Ang : les fans de Chelsea sabotent l'hommage à l'Ukraine !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi après-midi, la Premier League rendait hommage à l'Ukraine avec une minute de silence avant le coup d'envoi de chaque match. Un hommage qui n'a pas été suivi par les supporters de Chelsea, préférant eux chanter pour Roman Abramovitch.

Le conflit en Ukraine laisse des traces sur le football anglais et sur l'un de ses plus célèbres représentants, Chelsea. Le club londonien voit cette guerre d'un œil bien particulier puisqu'il est détenu par le milliardaire russe, Roman Abramovitch, proche de Vladimir Poutine. Une situation intenable pour l'oligarque qui a décidé de mettre en vente le club qu'il détenait depuis 2003. Si les supporters des Blues sont sensibles au sort du peuple ukrainien, le départ de l'homme qui leur a permis de remporter deux ligues des champions ne les laissent pas insensibles. Ils l'ont montré ce samedi après-midi à Burnley.

Les fans de Chelsea célèbrent Roman Abramovitch

Ce week-end est placé sous le signe de l'hommage à l'Ukraine et à son peuple sur toutes les pelouses de Premier League. Des messages, des marques de soutien sont communiqués et une minute de silence se tient avant le coup d'envoi des matches. Mais, à Burnley où se déplaçait Chelsea, ce moment s'est transformé en marque de soutien...à Roman Abramovitch. Les fans des Blues ont chanté et scandé son nom pendant la rencontre, y compris au moment de la minute de silence.

"It was not the moment to do this."



Chelsea boss Thomas Tuchel has reacted to Chelsea fans singing Roman Abramovich's name during Ukraine applause. pic.twitter.com/6uXhM5dNQp — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 5, 2022

Cela a évidemment fait polémique en Angleterre. Embarrassé, Thomas Tuchel s'est exprimé en conférence de presse d'après-match et était très agacé par ses supporters. « Ce n'était pas le moment de faire cela. Écoutez, si on fait preuve de solidarité, on fait preuve de solidarité et on le montre ensemble. Nous posons le genou ensemble, si une personne importante d'un autre club ou de notre club décède malheureusement, nous lui montrons une minute de respect. Ce n'est pas le moment de donner d'autres messages, c'est un moment de respect. Nous montrons du respect en tant que club et nous avons besoin que nos fans s'engagent à cette minute d'applaudissements au moment où nous le faisons pour l'Ukraine », a t-il indiqué. Une frustration du coach allemand qui tranche avec celle de ses propres supporters. Un épisode représentatif du malaise et du flottement qui règne à Chelsea, où on attend avec impatience un nouveau repreneur.