Premier League ‍: Chelsea et Manchester City risquent l'expulsion ‍!

Si Everton et Nottingham Forest ont perdu quelques points au classement de la Premier League, Manchester City et Chelsea risquent bien plus.

La Premier League ne rigole pas avec les règles financières, et les clubs qui dépassent les bornes sont rappelés brutalement à l’ordre. Lundi, Nottingham Forest a ainsi perdu quatre points au classement et se retrouve relégable. Mais, à en croire Martin Lipton, rédacteur en chef du Sun, ce sont désormais deux clubs beaucoup plus médiatiques qui risquent d’être emportés par le cyclone. Chelsea et Manchester City seraient sous la menace d’une exclusion de la Premier League compte tenu de très nombreuses infractions. On le sait, les Cityzens sont sous le regard des gendarmes financiers du football depuis plus d’un an, 115 charges ayant été retenues contre le champion d’Angleterre et d’Europe en titre. Il faudra à priori attendre l’automne prochain pour avoir l’avis d’une commission indépendante sur ce dossier.

Chelsea et Man City prêts pour une bataille judiciaire

Mais Manchester City devrait être rejoint par Chelsea, à qui il est reproché d’avoir « oublié » dans sa comptabilité de faire figurer d’énormes commissions versées à des agents lorsque Roman Abramovitch était encore aux commandes. Todd Boehly, informé de cela, aurait même déjà crédité sur les comptes des Blues une somme de 170 millions d’euros rien que pour couvrir rien que les frais juridiques de la bataille qui s’annonce pour éviter une sanction. Le tabloïd anglais précise que les deux clubs ont été informés de ce qu'ils risquaient via un rapport de 52 pages et que la sanction peut aller jusqu’à une expulsion de la Premier League. Avant d'en arriver là, il y aura forcément une énorme guerre entre les avocats des deux clubs et le gendarme financier du football anglais, mais dans les deux camps, on se prépare au pire.