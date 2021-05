PL : Tuchel s’attend déjà au pire avec Chelsea

Dans : Premier League.

Moins de six mois après son arrivée, Thomas Tuchel a emmené Chelsea sur le toit de l’Europe en remportant la Ligue des Champions.

Véritable outsider, Chelsea est parvenu à éliminer l’Atlético de Madrid ou encore le Real Madrid avant de battre Manchester City en finale. Samedi soir, les Blues ont totalement mérité leur victoire aux dépens de l’équipe de Pep Guardiola (1-0). Six mois après son départ du PSG, l’entraîneur allemand Thomas Tuchel savoure ce succès. Après cette victoire historique pour Chelsea, le manager des Blues a rencontré le propriétaire du club Roman Abramovich pour la première fois. Devant la presse, Thomas Tuchel a évoqué avec humour ses échanges l’homme d’affaires russe.

« J’ai parlé au propriétaire sur la pelouse (après la victoire face à City). Je pense que c’était le meilleur moment pour une première rencontre. Ou le pire, parce qu’à partir de maintenant, ça ne peut qu’aller de pire en pire (rires). Je ne suis pas sûr à 100% mais peut-être que j’ai déjà un nouveau contrat avec cette victoire. Je peux lui assurer que je resterai affamé, que je veux le prochain titre et que je me sens heureux. Je me sens comme une partie de ce club très ambitieux. Une partie forte de ce groupe solide. Cela convient à mes convictions et à ma passion pour le football » a indiqué Thomas Tuchel. Par ailleurs, à en croire les informations obtenues par Fabrizio Romano, les négociations sont très avancées au sujet d’une possible prolongation de Thomas Tuchel à Chelsea. L’ancien entraîneur du PSG pourrait très rapidement signer un nouveau contrat jusqu’en juin 2023, avec une année en option. De quoi pleinement satisfaire Thomas Tuchel, qui revit depuis son arrivée à Londres, où il a remonté Chelsea de la neuvième à la quatrième place avant de remporter la Ligue des Champions à Porto.