PL : Ten Hag craque, Cristiano Ronaldo doit déguerpir

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Rien ne va plus entre Manchester United et Cristiano Ronaldo. Encore sur le banc ce dimanche lors du derby face à City, le Portugais peine à cacher son désarroi.

L'été dernier lors du mercato, Cristiano Ronaldo a tout fait pour quitter Manchester United. Mais le quintuple Ballon d'Or n'a pas trouvé chaussure à son pied. Résultat, le Portugais est resté chez les Red Devils. Mais il pensait certainement pouvoir jouer la plupart des rencontres. C'est pourtant tout le contraire et CR7 est devenu un simple remplaçant à Manchester United. C'était une nouvelle fois le cas lors du derby ce dimanche entre Manchester United et Manchester City. De quoi agacer ses fans, qui ne comprennent pas les choix d'Erik Ten Hag. Et visiblement, Ronaldo est sur la même longueur d'onde, lui qui est apparu marqué sur le banc.

Ronaldo, enfin une porte de sortie ?

Le football ne connaîtra jamais une rivalité comme celle de Lionel Messi et cristiano Ronaldo 🐐🐐💫 pic.twitter.com/0tnNWnw8a1 — NJR10🏴‍☠️ (@KM7ZOO) October 3, 2022

La situation devient de plus en plus tendue autour de Cristiano Ronaldo. Et l'entraîneur des Red Devils semble s'être fait une raison. Selon les informations du Telegraph, Erik Ten Hag ne retiendra plus Cristiano Ronaldo au prochain mercato. Le Portugais pourra dont quitter Manchester United en cas de bonne offre. Une belle opportunité pour CR7 de relever un nouveau challenge l'hiver prochain et sans doute une belle affaire économique pour United, qui sait que Cristiano Ronaldo sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Reste à savoir qui pourra s'offrir l'ancien joueur du Real Madrid, qui touche un salaire de plus de 17 millions d'euros par an. Nul doute que ses performances à la prochaine Coupe du monde pourraient attirer (ou non) des clubs. Avant cela, Ronaldo aura besoin de jouer afin de garder le rythme. Mais entre Ten Hag et lui, la coupure est peut-être définitive. A 37 ans, CR7 vit une fin de carrière décevante. Mais il l'a prouvé par le passé, son mental peut le sortir de n'importe quelle situation.