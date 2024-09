PL ‍: Salah détruit MU et fait une énorme confidence

En fin de contrat à l’issue de cette saison, Mohamed Salah a annoncé son départ quasi certain de Liverpool après la très belle victoire de son équipe à Manchester United ce dimanche (3-0).

Seule équipe à suivre le rythme déjà infernal de Manchester City en Premier League, Liverpool a parfaitement débuté sa saison avec trois victoires en autant de journées, sept buts marqués et zéro encaissé. C’est dire la performance réalisée par l’équipe de Arne Slot, nouvel entraîneur des Reds pour qui le poids de la succession de Jürgen Klopp ne semble pas trop peser. D’autant plus que Liverpool vient de coller un impressionnant 3-0 à Manchester United à Old Trafford. Un succès acquis grâce notamment à un grand Mohamed Salah, auteur de deux passes décisives pour Diaz et du troisième but. Mais ce festival de joie, les supporters de Liverpool l’ont vite mis de côté ce dimanche soir, vu que dans la foulée du match, Mohamed Salah a annoncé son départ pour 2025.

🚨🇪🇬 Mo Salah: “As you know it’s my last year in the club… I just wanna enjoy it, I don’t wanna think about it”.



“No one in the club has talked to me yet about a contract, so I say it’s my last season”.



“New deal? It’s not up to me… but no one has spoken to me at the club”. pic.twitter.com/C8dNVJ4q62