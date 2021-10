PL : Paul Pogba, sa phrase qui enflamme le mercato

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Manchester United en fin de saison, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé et son nom alimente la rubrique mercato.

Cet été, il était par exemple question d’un transfert au Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain de Manchester United et de l’Equipe de France. Paul Pogba était ouvert à un transfert dans la capitale française, estimant que le recrutement XXL du PSG (Donnarumma, Sergio Ramos, Messi, Hakimi, etc) et la présence de ses amis Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe pouvaient lui permettre de viser une victoire finale en Ligue des Champions. Manchester United s’est finalement montré intraitable dans les négociations, exigeant une somme proche de 80 millions d’euros pour vendre Paul Pogba en dépit de sa situation contractuelle. Sans aucun doute, l’ex-milieu de la Juventus Turin sera de nouveau un acteur majeur du prochain mercato à l’été 2022.

Pogba se sent bien à Manchester United et le clame

Néanmoins, plus les semaines passent, plus la probabilité de voir Paul Pogba à Manchester United augmente. Il faut dire que malgré les difficultés collectives des Red Devils, l’équipe a fière allure sur le papier et c’est encore plus le cas depuis les signatures de Raphaël Varane. C’est ainsi que Paul Pogba pourrait envisager de prolonger à Manchester United et sa phrase devant les journalistes à la sortie de la victoire des Red Devils contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions va dans ce sens. « J’aime jouer à Manchester United. Cristiano Ronaldo est spécial, c’est l’un des meilleurs au monde, j’adore jouer avec lui » s’est enthousiasmé Paul Pogba, qui ne voit plus d’un mauvais œil de rester à Manchester United malgré ses envies d’ailleurs il y a encore quelques mois.

Remplaçant au coup d’envoi contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions mercredi soir, Paul Pogba a contribué au succès des siens. Car alors que son équipe perdait 2-1, son entrée en jeu a contribué au renversement du match et à la victoire 3-2 de Manchester United. « Le Français, qui a remplacé McTominay alors que le score était de 1-2, a réalisé une très bonne entrée. Même s'il n'a pas directement participé aux deux buts mancuniens qui ont suivi, sa facilité technique et sa vision du jeu ont contribué à la mainmise de son équipe sur la fin du match » juge par exemple le quotidien L’Equipe dans son édition du jour. De quoi gagner des points auprès de son entraîneur afin de retrouver une place de titulaire à part entière.