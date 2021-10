Paul Pogba et Man United, ce piège grossier est démasqué

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

En fin de contrat en juin 2022, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé. Mino Raiola fait patienter Manchester United, qui a bien compris son petit jeu.

Paul Pogba fait partie de cette liste de grands joueurs en fin de contrat dans quelques mois. Forcément, le champion du monde 2018 attise les convoitises des plus gros clubs européens. Le PSG et le Real Madrid semblent être les clubs les plus intéressés. La Juventus surveillerait également la situation en vue d’un éventuel retour du milieu de terrain. L’été dernier, Manchester United a réussi à retenir Paul Pogba, qui n’aurait même pas hésité, malgré la prise de température du PSG. L’international français a entamé une nouvelle saison avec les Red Devils. Et de quelle manière. Il a déjà délivré sept passes décisives en huit journées de Premier League. Manchester United compte bien conserver Paul Pogba pour éviter de le laisser partir libre une deuxième fois, après 2012. Les négociations se poursuivent entre les deux parties, et ce sont bien les dirigeants mancuniens qui semblent avoir pris le dessus.

Pogba veut rester, Raiola bluffe !

Le média Sport fait quelques révélations dans ce dossier chaud. Mino Raiola a discuté de Paul Pogba avec le FC Barcelone, qui a très vite recalé le célèbre agent. Les Catalans n’ont pas les moyens d'assumer son salaire et ont très vite compris que Mino Raiola se servait d’eux pour négocier un meilleur contrat avec Manchester United. Car Paul Pogba n’aurait qu’une volonté, très claire : prolonger son aventure à Old Trafford. Il a pris la décision de rester. Les Red Devils en ont conscience et se montrent donc particulièrement confiants. Ils espèrent trouver un accord définitif avec le clan Pogba « bien avant Noël ». Car si la situation ne bougeait pas avant janvier 2022, l’ancien joueur de la Juventus pourrait commencer à négocier officiellement avec un autre club. La tendance montre que Manchester United devrait parvenir à éviter ce scénario.