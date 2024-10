PL ‍: Manchester City se fait peur à Wolverhampton

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Premier League, 8e journée

Molineux Stadium

Wolverhampton - Manchester City : 1-2

Buts : Larsen (7e) pour Wolverhampton ; Gvardiol (33e) et Stones (95e) pour Manchester City

90+8' 𝐀𝐔 𝐁𝐔𝐙𝐙𝐄𝐑 ✅



City arrache une victoire méritée au bout du temps additionnel 🤯



🐺 1-2 🩵 pic.twitter.com/MNWJ8e6QuI — Manchester City (@ManCityFra) October 20, 2024

Manchester City a arraché une victoire précieuse dans la course au titre et très longue à se dessiner ce dimanche après-midi sur la pelouse de Wolverhampton (1-2). Juste avant le choc de cette 8e journée entre Liverpool et Chelsea, l'équipe de Pep Guardiola, d'abord menée au score, a égalisé avant le repos puis a attendu la 95e minute de jeu pour arracher la victoire grâce à son défenseur John Stones.