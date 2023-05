37e journée de Premier League

Liverpool et Aston Villa : 1 à 1

Buts : Firmino (90e) pour Liverpool; Ramsey (27e) pour Aston Villa

Classement de Premier League

1e. Manchester City 85 pts (-2m)

2e. Arsenal 81 pts (-1m)

3e. Newcastle 69 pts (-1m)

4e. Manchester United 69 pts (-1m)

5e. Liverpool 66 pts

6e. Brighton 58 pts (-2m)

7e. Aston Villa 58 pts

Firmino's last Anfield goal for the Reds means the points are shared. #LIVAVL pic.twitter.com/K9BlILdjYy