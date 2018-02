PL : Lacazette opéré, un gros coup dur !

Dans : Premier League, OL, Foot Europeen.

C'est un gros coup dur pour Alexandre Lacazette mais également pour Arsenal. On a en effet appris ce mardi après-midi, via un communiqué officiel, que l'attaquant international tricolore des Gunners, transféré l'été dernier de l'Olympique Lyonnais, avait fait l'objet d'une arthroscopie du genou gauche il y a quelques heures dans un hôpital londonien. Arsenal précise que l'intervention s'est parfaitement déroulée, sans en dire plus. Un souci qui, selon la formation d'Arsène Wenger, va éloigner Alexandre Lacazette des terrains de Premier League pendant quatre à six semaines, son retour semblant envisageable entre la mi-mars et le début du mois d'avril.

Cette absence est d'autant plus dommageable pour l'attaquant français que la signature de Pierre-Emerick Aubameyang l'avait déjà poussé sur le banc de touche, certains étant même convaincus qu'Alexandre Lacazette allait devenir le nouveau Olivier Giroud des Gunners. Et dans la perspective du Mondial 2018 c'est évidemment aussi un rude coup porté aux ambitions de l'attaquant.