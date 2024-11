Benjamin Mendy gagne une bataille contre Manchester City

Acquitté l’an dernier après avoir été accusé de viol et d’agression sexuelle lors de son passage en Angleterre, Benjamin Mendy a gagné une bataille contre Manchester City qui va lui permettre de récupérer un joli pactole.

Accusé de viol et d’agression sexuelle avant d’être acquitté l’an passé, Benjamin Mendy réclamait 11,5 millions de livres à Manchester City, qui avait arrêté de la payer entre sa mise en accusation en 2021 et la fin de son contrat en 2023. L’actuel latéral gauche du FC Lorient a reçu ce mercredi une excellente nouvelle puisque la majeure partie de ses salaires impayés vont lui être versés, selon les informations rapportées par le Daily Mail.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Benjamin Mendy has DEFEATED #ManCity in court and will be paid the majority of his £11m in unpaid wages, @MirrorFootball reports! ‼️ pic.twitter.com/WXogyjZSxF