Thomas Tuchel viré par Chelsea !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Pour un coup de tonnerre, c'est un énorme coup de tonnerre en Angleterre. Au lendemain de la défaite de Chelsea en Ligue des champions à Zagreb, Thomas Tuchel a été licencié.

Moins de deux ans après avoir été limogé par le PSG, et s'être engagé avec Chelsea, qu'il a mené au sacre européen en 2021, Thomas Tuchel a été débarqué ce mercredi par Todd Boehly, le successeur de Roman Abramovitch. « Le Chelsea Football Club s'est séparé aujourd'hui de son entraîneur en chef, Thomas Tuchel. Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le Club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour les efforts faits pendant leur séjour au Club. Thomas aura, à juste titre, une place dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs. Alors que le nouveau groupe de propriétaires atteint 100 jours depuis la reprise du club et qu'il poursuit son travail acharné pour faire avancer le club, les nouveaux propriétaires pensent que c'est le bon moment pour faire cette transition. Le staff encore en place prendra en charge l'équipe pour l'entraînement et la préparation de nos prochains matchs alors que le Club agit rapidement pour nommer un nouvel entraîneur en chef. Il n'y aura aucun autre commentaire jusqu'à ce qu'un nouvel entraîneur soit nommé », indique le club londonien dans son communiqué. Le hasard a fait que mardi soir, pour le match de Ligue des champions à Zagreb, l'entraîneur allemand fêtait son 100e match sur le banc de Chelsea, ce sera donc aussi le dernier.