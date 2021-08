Mercato - Raphaël Varane à Manchester United, c'est officiel

Dans : Premier League.

Manchester United a officialisé, à quelques minutes du coup d'envoi contre Leeds à Old Trafford, la signature de Raphaël Varane, lequel s'est engagé avec les Red Devils jusqu'en 2025.

« Manchester United est ravi d'annoncer la signature de Raphaël Varane jusqu'en juin 2025. Varane, 28 ans, est l'un des joueurs les plus titrés du football mondial et a gagné plus de 19 trophées au cours de sa carrière jusqu'à présent, dont quatre fois la Ligue des champions, trois titres espagnols et la Coupe du monde 2018. Il a représenté la France 79 fois et a fait partie de la récente équipe de France lors de l’Euro », précise Manchester United.

C'est officiel ! Manchester United annonce et présente son nouveau défenseur : @raphaelvarane ✒️#MUNLEE, c'est parti sur CANAL+SPORT !



▶️ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/QHjtL1b9SV — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 14, 2021

« Il y a encore beaucoup de choses que je souhaite accomplir dans ma carrière et je sais que je rejoins une équipe pleine de grands joueurs qui auront tous la même détermination pour gagner des matchs et des trophées. Après avoir parlé au manager, je peux voir combien de progrès ont été réalisés au cours des dernières saisons et je rejoins maintenant un groupe prêt à jouer au plus haut niveau. Je veux avoir un impact ici et je donnerai tout pour faire partie de l'illustre histoire de ce club », a prévenu Raphaël Varane, qui va retrouver Paul Pogba et Anthony Martial à Manchester United après de longues années passées au Real Madrid.