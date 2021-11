PL : L’Arabie Saoudite signe un chèque XXL pour Unai Emery

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un entraîneur de stature internationale afin de porter son projet à Newcastle, l’Arabie Saoudite vise Unai Emery.

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain est la priorité de Newcastle afin de succéder à Steve Bruce et pour arracher l’Espagnol de Villarreal, l’Arabie Saoudite semble prête à tout. Et pour preuve, le Telegraph affirme ce mardi que les Magpies sont prêts à payer une grosse indemnité à Villarreal pour s’offrir Unai Emery, l’homme aux quatre victoires en Ligue Europa. La somme de 6 millions d’euros est d’ores et déjà évoquée en guise de compensation financière pour la signature d’Unai Emery à Newcastle, même si les négociations sont toujours en cours entre toutes les parties. L’inquiétude grandit chez les supporters de Villarreal, en passe de perdre un coach qui leur a rapporté une Europa League en mai dernier.

Emery à Newcastle, 6 millions d'euros pour Villarreal ?

Pour l’heure, il est trop tôt pour affirmer que les négociations aboutiront et qu’Unai Emery deviendra le prochain entraîneur de Newcastle version Arabie Saoudite. Il est en revanche certain à 100 % que les négociations sont intenses et que l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain est la priorité assumée des Magpies. Lundi, le média Sport1 était le premier à révéler l’intérêt de Newcastle pour Unai Emery, grand favori pour le poste d’entraîneur de Newcastle. C’est donc la piste la plus chaude pour le club de Premier League, qui a pourtant exploré un certain nombre de dossiers au cours des derniers jours. Les noms de deux autres ex-entraîneurs de Ligue 1 avaient notamment filtré, ceux de Lucien Favre et de Leonardo Jardim, libres de tout contrat. Sans poste depuis son départ de l’AS Roma, Paulo Fonseca avait également été cité. Enfin, la piste Antonio Conte faisait rêver certains supporters de Newcastle mais l’Italien, très cher et très exigeant, n’a jamais été une réelle option pour les Magpies. Il va d’ailleurs s’engager en faveur de Tottenham…