PL : « Il est mort », l'attaque brutale contre Cristiano Ronaldo

Accusé de viol, Mason Greenwood n’a pas été poursuivi par la justice anglaise. Mais le comportement de l’attaquant de Manchester United dans un vestiaire pose question.

Après avoir vu les charges des soupçons de viol être levées récemment en raison d'éléments insuffisants, Mason Greenwood a été associé à plusieurs rumeurs de transfert dans l’optique de la saison prochaine. A priori, l’ailier de 21 ans ne jouera plus avec les Red Devils mais sa cote sur le marché des transferts reste intéressante tant il était l'un des espoirs du football anglais. C’était tout du moins le cas avant les révélations fracassantes du Sun en ce début de semaine. A en croire le tabloïd anglais, Mason Greenwood fait l’objet d’une enquête interne à Manchester United en raison de propos que la pépite anglaise aurait tenu à l’encontre de certains de ses coéquipiers. Alors qu’il n’était âgé que de 16 ans, Mason Greenwood a dézingué plusieurs de ses partenaires selon une source interne à Manchester United.

Mason Greenwood aggrave son cas

Et personne n’a échappé aux critiques, pas même l’un des meilleurs joueurs du monde puisque The Sun révèle que Cristiano Ronaldo a fait l’objet d’attaques verbales de Mason Greenwood. « Il savait qu’il était un bon joueur et il n’hésitait pas à dire à quelqu’un qu’il était merdique » confie une source interne à Manchester United avant de révéler les propos de Greenwood à l’égard de Cristiano Ronaldo. « Il est mort » aurait prononcé l’Anglais au sujet de Cristiano Ronaldo, estimant qu’il allait lui prendre sa place car le Portugais n’était plus au niveau. Des révélations fracassantes qui ne vont pas arranger le cas de Mason Greenwood, lequel commence doucement mais surement à se bâtir une réputation d’enfant terrible du football anglais. Après toutes ces révélations et ces accusations à son sujet, la star anglaise de 21 ans aura bien du mal à se trouver un nouveau club même si sa cote est élevée en Turquie.