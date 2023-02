Greenwood chassé de Man United par l’équipe féminine !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Accusé de tentative de viol et d’agression, l’attaquant de Manchester United, Mason Greenwood a été relaxé par la justice.

Dans la tourmente depuis plusieurs mois en raison des accusations de viol et d’agression dont il a été la cible, Mason Greenwood respire mieux depuis la semaine dernière. En effet, le jeune attaquant (21 ans) de Manchester United a été relaxé par la justice. Les services du procureur ont expliqué que les accusations avaient été abandonnées car « une combinaison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments révélés signifiait qu'il n'y avait plus de perspective réaliste de condamnation ». Dès lors, une réintégration au sein de l’effectif professionnel de Manchester United est à l’ordre du jour pour le coéquipier de Marcus Rashford. Or, ce n’est pas si simple selon The Athletic, qui affirme que les joueuses de l’équipe féminine de Manchester United sont vivement opposées au retour de Mason Greenwood au centre d’entraînement des Red Devils.

Le retour de Greenwood à Manchester United fait polémique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

A en croire le média britannique, les joueuses de Manchester United se disent « profondément mal à l’aise » à l’idée de croiser Mason Greenwood et que ce dernier porte de nouveau les couleurs mancuniennes à l’avenir. Une chose pourrait être encore plus difficile à gérer pour le joueur dans les semaines à venir : les réticences sur son retour ne concerneraient pas que l’effectif féminin de Manchester United. En effet, ce sentiment de malaise serait également partagé au sein du groupe masculin dirigé par Erik ten Hag. Cette fois, ce sont le Sun et le Daily Mail qui lâchent les informations selon lesquelles plusieurs joueurs masculins de l’équipe sont également opposés au grand retour de l’international anglais. Pour rappel, Greenwood est actuellement suspendu par Manchester United, qui mène une enquête privée en interne afin de déterminer si son contrat doit être résilié, ou pas. Du côté des supporters, les positions sont partagées mais une partie du public d’Old Trafford est également opposé au come-back du joueur dans l’effectif. Malgré une relaxe de la justice, Mason Greenwood est donc encore très loin de reprendre une vie professionnelle normale. Il faut dire que les témoignages audio et les menaces entendues de sa part sur les réseaux sociaux ont marqué les gens depuis le début de ces révélations, malgré sa relaxe après le retrait de plusieurs témoins.