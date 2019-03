PL : Henry grille Cristiano Ronaldo dans ce sondage, et pas qu'un peu

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Joueur mythique de la Premier League et plus précisément d’Arsenal, Thierry Henry est entré un peu plus encore dans l’histoire du football européen.

Effectivement, l’ancien international français a tout simplement été élu meilleur joueur étranger de l’histoire de la Premier League par un sondage proposé par la BBC. Un sondage représentatif puisque près de 250.000 internautes ont voté. Et l’ex buteur d’Arsenal fait fort car il devance notamment Cristiano Ronado.

Avec 45 % des voix, celui qui a récemment été entraîneur de l’AS Monaco a même écrasé le Portugais puisque ce dernier n’a récolté que 14 % des voix. C’est un autre Français qui complète le podium : Eric Cantonna, lequel a été plébiscité par 12 % des internautes. Un nouveau record pour Thierry Henry, que personne n’a oublié Outre-Manche.