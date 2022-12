PL : Arsenal poursuit son cavalier seul, City est à 7 points !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Premier League, 18e journée

Amex Stadium

Brighton-Arsenal 2-4

Buts : Mitoma (65e), Ferguson (77e) pour Brighton ; Saka (2e), Odegaard (39e), Nketiah (47e), Martinelli (71e) pour Arsenal

Longtemps souverain avec une avance de trois buts, Arsenal s'est fait quelques frayeurs en fin de match. Brighton a marqué deux fois pour revenir à 4-2. Les Seagulls avaient même réussi à inscrire un troisième but par Mitoma mais il a été refusé pour un léger hors-jeu par la VAR. De quoi empêcher une remontada in extremis et assurer un précieux succès aux Gunners.

Classement :

1 Arsenal 43 pts

2 Man City 36 pts

3 Newcastle 34 pts

...

8 Brighton 24 pts