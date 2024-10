Ang ‍: Lucas Paqueta terrorisé encore cinq mois

Poursuivi par la fédération anglaise pour avoir truqué des matchs sur lesquels ses proches auraient parié, Lucas Paqueta risque le bannissement à vie du football anglais. De quoi tendre le Brésilien alors que le verdict n'est pas imminent.

La carrière de haut niveau de Lucas Paqueta est en très grand danger. Le milieu brésilien passé par l'OL est poursuivi en Angleterre depuis le printemps dernier pour des soupçons de matchs truqués. Lors de l'exercice 2022-2023, il aurait pris délibérément plusieurs cartons jaunes sur des matchs de fin de saison. Problème, les autorités auraient décelé des paris suspects réalisés par des proches brésiliens de Paqueta sur les matchs et justement sur l'obtention de cartons jaunes par l'international auriverde. Cette arnaque sur les paris sportifs pourrait coûter un bannissement du football anglais à Lucas Paqueta.

C'est en tout cas la volonté exprimée par la Fédération Anglaise (FA) lors de la médiatisation de cette affaire en juin dernier. Lucas Paqueta a une vraie épée de Damoclès au-dessus de la tête et cela se voit sur le terrain. Son entraîneur à West Ham Julen Lopetegui reconnaît que les performances du Brésilien sont moins bonnes depuis la révélation de l'affaire. Buteur 2 fois cette saison en Premier League, Paqueta va garder ses angoisses encore un bon moment.

According to the Sun newspaper Lucas Paqueta will face his FA hearing over match fixing in March next year! If found guilty he faces a lifetime ban.



Brazilian media reported that relatives of the Hammers' player were probed over bank payments allegedly made to another Brazilian… pic.twitter.com/YpUhiMMzCl