7e journée de Premier League (match en retard)

Emirates Stadium

Arsenal bat Everton : 4 à 0

Buts : Saka (40e), Martinelli (45e+1, 80e), Odegaard (71e) pour Arsenal

Classement de la Premier League

1e. Arsenal 60 pts

2e. Manchester City 55 pts

3e. Manchester United 49 pts (-1m)

18e. Everton 21 pts

19e. Bournemouth 21 pts (-1m)

20e. Southampton 18 pts (1-m)

