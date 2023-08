PL ‍: Arsenal active la piste Aymeric Laporte en urgence

Recrue phare d’Arsenal lors de ce mercato estival pour 45 millions d’euros, Jurriën Timber s’est blessé lors du premier match de la saison contre Nottingham Forrest. Une longue absence est redoutée par les Gunners.

A en croire les informations du Daily Mail, une blessure au niveau des ligaments est redoutée pour le nouveau défenseur d’Arsenal. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, défenseur central gaucher capable d’évoluer dans le couloir, était titulaire contre Manchester City lors du Community Shield puis face à Nottingham Forrest pour la première journée de Premier League. Si une blessure longue durée se confirme, Mikel Arteta va automatiquement demander un renfort dans la dernière ligne droite du mercato et plusieurs pistes sont déjà explorées en interne.

