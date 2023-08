Community Shield ‍: Arsenal revient de loin et s'offre City ‍!

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Community Shield 2023 à Wembley

Manchester City - Arsenal : 1-1

Buts : Palmer (77e) pour Manchester City ; Trossard (100e) pour Arsenal

Mené au score jusqu'à la 100e minute, Arsenal a finalement égalisé puis a remporté la séance de tirs aux but pour s'octroyer le Community Shield 2023 face à Manchester City (1-1, 4 tab à 1).

Dès le premier match officiel de la saison, le spectacle était au rendez-vous avec une affiche très alléchante entre Arsenal et Manchester City dans le cadre du Community Shield 2023. Dauphin des Citizens la saison passée, Arsenal affrontait l’équipe de Pep Guardiola et se procurait les meilleures occasions en première mi-temps. Martinelli et Havertz se créaient les deux principales occasions des 45 premières minutes mais la défense de Manchester City tenait bon à l’image de son gardien du jour, Ortega. Face à une arrière-garde d’Arsenal bien regroupée autour de son taulier Saliba, Arsenal concédait très peu d’occasions.

Our late equaliser sends the game into a penalty shootout 👊



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/3EgdzbXRQ7 — Arsenal (@Arsenal) August 6, 2023

Néanmoins, les changements de Pep Guardiola faisaient la différence après l'heure de jeu et sur une action initiée par Foden puis De Bruyne, Palmer ouvrait le score d’une frappe magistrale du pied gauche en pleine lucarne (77e, 1-0). Un but sur lequel étaient impliqués trois joueurs qui étaient remplaçants au coup d’envoi. Mais par la suite, Manchester City ne se montrait pas assez dangereux et ne parvenait pas à se mettre à l'abri. Résultat des courses, Trossard profitait d'un coup de billard et égalisait sur une frappe contrée par deux défenseurs de City pour égaliser après 10 minutes de temps additionnel (100e, 1-1). Au bout de la séance de tirs au but, durant laquelle De Bruyne et Rodri ont raté leur pénalty, c'est Arsenal qui l'emporte et qui s'offre le premier trophée de la saison en Angleterre.