PL : Antony fout la haine, Neymar adore ça

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Ce jeudi soir en Ligue Europa, Manchester United a facilement disposé du Sheriff. Lors de ce match, un geste technique d'Antony n'a pas plu à tout le monde.

Antony a rejoint Manchester United cet été en toute fin de mercato en provenance de l'Ajax. Les Mancuniens ont déboursé près de 100 millions d'euros pour se payer le petit prodige brésilien. Aux Pays-Bas, Antony a longtemps régalé, surtout techniquement. Joueur fantasque, le joueur de 22 ans aime réaliser des gestes techniques difficiles. Contre le Sheriff ce jeudi soir en Europa League, Antony s'est fait plaisir devant ses fans en réalisant une double toupie. De quoi provoquer la colère de certains fans et observateurs de Manchester United, peu séduits par ce genre de gestes, surtout au vu de la dynamique globale des Red Devils depuis le début de la saison. Cependant, certaines stars du football ont elles compris le geste d'Antony. C'est d'ailleurs le cas de son compatriote Neymar Jr.

Antony, Neymar monte au créneau !

🇧🇷 Neymar via IG: “Keep it up, nothing changes! Boldness and Joy ❤️” pic.twitter.com/3me9cjE6Pc — UtdPlug (@UtdPlug) October 28, 2022

En effet, la star du PSG a tenu à apporter son soutien à Antony ces dernières heures via un post sur Instagram. « Continue comme ça, ne change rien ! Debout enfant, audace et joie », a notamment écrit Neymar dans sa story. Voilà qui devrait faire plaisir au principal intéressé, qui ne s'est pas prié pour se défendre lui-même. « Nous sommes connus pour notre art et je n’arrêterai pas de faire ce qui m’a amené ici », avait-il indiqué sur ses réseaux sociaux. Depuis le début de la saison, Antony affiche des performances assez convaincantes. Ses statistiques parlent pour lui, avec déjà 3 buts inscrits en 6 matchs disputés en Premier League. Son profil est de plus apprécié par le sélectionneur du Brésil, Tite, qui devrait le sélectionner pour la Coupe du monde au Qatar dans quelques jours maintenant. De quoi lui donner encore plus de confiance et la volonté de garder la même identité de jeu, quitte à faire face aux critiques.