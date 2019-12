PL : 4-0 contre Leicester, Liverpool se rapproche déjà du titre !

Dans : Premier League.

King Power Stadium.

Liverpool bat Leicester : 4 à 0

Buts : Firmino (31e, 75e), Milner (71e sp) et Alexander-Arnold (78e) pour Liverpool.

Avec cette victoire nette et sans bavure face à son poursuivant direct, les Reds accentuent encore un peu plus leur avance en tête de la Premier League. Après 19 journées, la formation de Jürgen Klopp dispose effectivement de 13 points d'avance sur Leicester et 14 unités sur Man City, qui jouera contre Wolverhampton vendredi. Autant dire qu'en ce jour de Boxing Day, Liverpool a fait un grand pas vers ce titre de champion d'Angleterre tant attendu depuis 1990 sur les bords de la Mersey.