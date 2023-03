Officiel : Tottenham vire Antonio Conte

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

C’est en pleine trêve internationale que Tottenham a annoncé le limogeage d’Antonio Conte. Non seulement la mayonnaise n’avait jamais pris avec l’entraineur italien, mais en plus il s’était allé à des déclarations fracassantes à l’encontre de ses joueurs lors d’un récent match de Premier League. C’en était trop pour le board des Spurs, qui a annoncé son départ avec effet immédiat dans le but de remobiliser les troupes pour aller verrouiller une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Cristian Stellini, adjoint depuis 2021, va prendre l’intérim pour la fin de la saison.