Officiel ‍: Cole Palmer signe à Chelsea pour 50 ME

Grand talent de Manchester City, Cole Palmer s’est officiellement engagé en faveur de Chelsea pour 50 millions d’euros. Barré par une concurrence terrifiante au sein de l’effectif de Pep Guardiola, le milieu offensif anglais de 21 ans a signé un contrat longue durée chez les Blues jusqu’en juin 2030. Avant son transfert à Chelsea, il avait disputé trois matchs sous les couleurs de Manchester City depuis le début de la saison pour un bilan de deux buts en seulement 120 minutes au compteur. C’est assurément un énorme coup que viennent de réaliser les Blues sur le marché des transferts en Premier League.

We had one last away kit post for you…



Welcome to Chelsea, Cole! 🔵 pic.twitter.com/wMBRhv0X4s