Newcastle va casser sa tirelire pour remplacer Tonali

Dans la foulée de la suspension longue durée de Sandro Tonali, le club de Newcastle va recruter un remplaçant à l’Italien et sûrement contre une grosse somme d'argent.

En raison de grosses infractions à des jeux d’argent quand il était encore un joueur du Milan AC, Sandro Tonali a écopé d’une suspension de 10 mois de la part des autorités italiennes. Jusqu’en août 2024, le milieu de terrain de 23 ans ne pourra donc plus porter le maillot de Newcastle. Autant dire que le club de Premier League va vite lui chercher un remplaçant, sachant qu’Eddie Howe comptait énormément sur l’Italien, qui avait été recruté pour 64 millions d’euros lors du dernier mercato estival. Désormais en quête d’un nouveau titulaire pour son entrejeu, Newcastle a déjà deux joueurs en tête : Kalvin Phillips et Scott McTominay. Dirigée par le directeur sportif Dan Ashworth, la cellule de recrutement des Magpies s’active effectivement sur ces deux pistes en vue du mercato hivernal.

