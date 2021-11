MU : Solskjaer sur le départ, les Glazer font le forcing pour Zidane

Suite à la nouvelle humiliation subie par Manchester United ce samedi contre Watford en Premier League (1-4), Ole Gunnar Solskjaer est plus que jamais sur la sellette. Une bonne nouvelle pour Zinédine Zidane ?

La trêve internationale du mois de novembre n’a pas soigné toutes les plaies des Red Devils. Bien au contraire même… Puisque deux semaines après sa défaite dans le derby contre Manchester City à Old Trafford (0-2), MU a une nouvelle fois chuté en championnat. Malgré un but de Van de Beek, Manchester a complètement coulé sur la pelouse de Watford (1-4). Un lourd revers, peut-être celui de trop pour Ole Gunnar Solskjaer. Sachant que son équipe enchaîne les mauvais résultats, avec quatre défaites lors des sept derniers matchs, l’entraîneur norvégien se dirige peu à peu vers la sortie.

The Glazer family has also instructed club officials to further accelerate attempts to persuade Zinedine Zidane to take over the managerial position mid-season, increasing United’s financial offer to the three-times Champions League winning coach.https://t.co/7wqeuTDNGt