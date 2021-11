MU: Solskjaer out, le message de Zidane est bien passé

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté avec Manchester United cette saison, le manager Ole Gunnar Solskjaer ne devrait pas conserver son poste au-delà de cette saison. Ses supérieurs prépareraient déjà sa succession, dans l’idéal pour l’été prochain, avec une liste de techniciens dans laquelle le nom de Zinédine Zidane ne figure plus.

C’est bien connu, le soutien public d’un dirigeant à un entraîneur n’est pas toujours fiable. Nombreux sont les coachs licenciés quelques jours après avoir été confortés à leur poste. Du coup, Ole Gunnar Solskjaer ferait mieux de se méfier. D’autant que les informations de la presse anglaise contredisent la version de Manchester United. En effet, le Manchester Evening News, malgré la confiance affichée par le vice-président Ed Woodward, affirme que l'actuel sixième de Premier League se prépare bien à un changement de manager.

Si le Norvégien a encore la chance de s’asseoir sur le banc d’Old Trafford, ce serait uniquement parce que les techniciens convoités pour sa succession ne sont pas disponibles ou intéressés. Le favori de la direction Brendan Rodgers, sous contrat à Leicester City jusqu’en 2023, sera difficile voire impossible à arracher en pleine saison. Tout comme le Néerlandais Erik Ten Hag, qui a juré fidélité à l’Ajax Amsterdam jusqu’à la fin de la saison, et le sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique que l’on l’imagine mal partir avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Zidane n’est plus cité

C’est pourquoi Manchester United aimerait, dans l’idéal, conserver Ole Gunnar Solskjaer et changer de manager seulement l’été prochain, lorsque ses cibles seront plus faciles à approcher. Bien évidemment, ce plan ne sera valable que si le coach norvégien parvient à limiter les dégâts dans les mois à venir, ce qui n’est absolument pas garanti. En attendant, on remarque l’absence du nom de Zinédine Zidane parmi les pistes citées. Comme si les Red Devils avaient fini par comprendre que le Français n’était pas du tout intéressé.