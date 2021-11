MU : Cristiano Ronaldo impliqué dans le départ de Solskjaer ?

Balayé par Watford ce week-end, Manchester United a renvoyé son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, sur la sellette depuis plusieurs semaines.

En danger depuis plusieurs matchs, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas résisté à la nouvelle déroute de Manchester United contre Watford ce samedi. Dès le lendemain, les Red Devils ont annoncé dans un communiqué le renvoi de l’entraîneur norvégien. En attendant de savoir qui prendra le succession d’OGS, certaines informations fuitent sur les dessous du licenciement de ce dernier. Et selon les échos recueillis par Talk Sport ainsi que par le Manchester Evening News, Jorge Mendes -l’agent de Cristiano Ronaldo- serait à l’origine de la décision de Manchester United de renvoyer Ole Gunnar Solskjaer. Le Portugais, qui gère les intérêts du Portugais, aurait directement téléphoné au patron mancunien Ed Woodward afin de s’assurer de changements très rapides au sein du club.

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.



Good luck, my friend!

