Cristiano Ronaldo, l'erreur fatale de Manchester United

Le retour convaincant de Cristiano Ronaldo n’a pas permis à Manchester United de réaliser le début de saison espéré. Pour Paul Merson, Ole Gunnar Solskjær a été viré à cause du recrutement de la star portugaise.

Dans les derniers jours du mercato, Cristiano Ronaldo se dirigeait tout droit vers Manchester City. Mais ce sont finalement les Red Devils, qui ont réussi à acter son retour au club. Ole Gunnar Solskjær a gagné un joueur exceptionnel, capable de faire la différence à tout moment. CR7 l’a prouvé contre Villarreal ou contre l’Atlanta. Mais l’incorporer dans un système n’est pas forcément une chose aisée. Malgré la présence de Cristiano Ronaldo, Manchester United a enchaîné les mauvais résultats, jusqu’à la dernière lourde défaite contre Watford samedi dernier (4-1). Fatale, pour Ole Gunnar Solskjær. Au micro de Sky Sports, Paul Merson, estime que cet incroyable transfert de dernière minute a en fait scellé le sort de l’entraîneur norvégien.

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.



Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX