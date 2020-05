PL : Les joueurs paniqués à l'idée de reprendre, l'aveu qui change tout

Dans : Premier League.

Pays encore très touché par le Coronavirus, l’Angleterre est néanmoins prête à reprendre le football dès que ce sera possible.

La Premier League envisage de remettre tout le monde à l’entrainement le 18 mai, pour une reprise du championnat le 8 juin. Mais comme en France avant que la décision du gouvernement n’interrompe tout, les joueurs ne sont pas forcément très chauds pour repartir sur les terrains. Tous les matchs devraient se jouer à huis-clos, et de plus amples informations sur une éventuelle reprise devraient être donnés dans les prochaines heures. Les joueurs devraient être auscultés tous les jours, et testés deux fois par semaine pour le Covid-19. Avec de nombreuses mesures interdisant de se changer, de prendre sa douche, de manger sur les centres d’entrainement, tout en portant des masques en permanence. Des précautions qui ne rassurent pas Sergio Agüero, l’attaquant vedette de Manchester City, qui s’est confié à ce sujet sur la télé El Chiringuito.

« Quand une personne sera malade on pensera ‘Qu'est-ce qu'il se passe ici, qu’est ce qu’on fait maintenant’ ? La majorité des joueurs a peur car ils ont des enfants et des familles. Si ça se trouve on va le contracter sans avoir de symptômes et on le transmettra à nos proches. Pour le moment, je suis confiné chez moi et la seule personne que je peux contaminer c'est ma petite amie. Au retour, les joueurs seront vraiment très prudents, et à mon avis tout le monde sera un peu nerveux », a expliqué le Kun. Une prudence compréhensible, même si les joueurs seront quand même beaucoup mieux suivis et protégés que le travailleur lambda. Il n’empêche, cela pose question en cas de reprise, sur la réaction des joueurs de Premier League si un ou deux premiers cas de contamination au sein des effectifs devaient être annoncés, et la poursuite ou non de la saison après le redémarrage.