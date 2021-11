Mourinho trouve une raison pour cracher sur Tottenham

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Désormais entraîneur de l’AS Rome en Italie, José Mourinho n’a toutefois pas oublié la façon dont il a été mis à la porte par les dirigeants de Tottenham. Un club qu’il n’a pas hésité à critiquer après la nomination d’Antonio Conte.

Parfois, certaines cicatrices ont du mal à se refermer, y compris dans le monde du football. Et cela semble bien être le cas pour José Mourinho avec Tottenham. Démis de ses fonctions d’entraîneur des Spurs en avril 2021, après un an et demi de résultats mitigés, le technicien portugais a semble-t-il toujours des rancoeurs envers ses anciens patrons. Puisque le coach de 58 ans n’a pas hésité à envoyer une petite pique sur la direction du club londonien, dans la foulée de la nomination d’Antonio Conte. « Je peux dire que maintenant Tottenham a un très bon entraîneur. Mais même avant, ils avaient un très bon entraîneur… Nuno Espirito Santo a fait un excellent travail à Wolverhampton, pas en un an ou quelques mois, mais en quatre ou cinq ans », a balancé le Special One sur l’antenne de Sky Italia. Une attaque qui peut se comprendre, sachant que Mourinho défend avant tout son compatriote portugais, qui n’a pas vraiment eu le temps de mettre en place son projet…

Mourinho taille la direction de Tottenham

Difficile de dire le contraire, vu que le coach de 47 ans n’est resté que quatre mois à Tottenham. Mais à cause des mauvais résultats des dernières semaines, avec notamment trois défaites lors des quatre derniers matchs contre Manchester United (0-3), West Ham (0-1) et le Vitesse Arnhem (0-1), Nuno Espirito Santo n’a pas résisté à la crise. Et Antonio Conte a donc été appelé à la rescousse pour tenter de relancer le club londonien, qui a vraiment du mal à exister au plus niveau européen depuis le départ de Mauricio Pochettino en 2019. José Mourinho n’ayant pas dérogé à la règle, puisqu’il n’avait pas réussi à changer la donne lors de son passage entre 2019 et 2021. Avec un bilan de 45 victoires, 17 nuls et 24 défaites, l’ancien vainqueur de la Ligue des Champions avec Porto et l’Inter Milan n’a pas accompli d’exploits chez les Spurs. En tout cas, avec cette sortie médiatique bien ciblée, Mourinho montre qu’il a encore des remords par rapport à sa rupture avec Tottenham. Un club qu’il n’a pas toujours porté haut dans son coeur, surtout quand il était à Chelsea (2004-2007 / 2013-2015) ou à Manchester United (2016-2018). Désormais loin de la Premier League, le Special One ne perd toutefois pas une seule occasion pour faire parler de lui en Angleterre...