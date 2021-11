Ang : Antonio Conte nommé entraîneur de Tottenham !

Au lendemain du limogeage de Nuno Espirito Santo, Tottenham a officialisé la signature d'Antonio Conte au poste de manager.

Il n'y avait plus guère de suspense, mais cette fois c'est officiel, Antonio Conte va retrouver la Premier League puisque le coach transalpin, qui a mené l'Inter au Scudetto la saison passée, a été nommé au poste de coach des Spurs. « Nous sommes ravis d'annoncer la nomination d'Antonio Conte comme entraîneur en chef avec un contrat jusqu'à l'été 2023 et une option de prolongation. Antonio a remporté des titres en Serie A, en Premier League et a également dirigé l'Italie, menant la Squadra Azzurra jusqu'aux quarts de finale de l'Euro 2016 », rappelle le club de Tottenham.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.