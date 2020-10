Mercato : Mahrez à l'OM ou au PSG, la porte s'ouvre !

Dans : Premier League.

Et si Riyad Mahrez portait un jour le maillot du PSG ou de l’OM ? L’Algérien, lui-même, a répondu à cette question posée par l’inévitable Benjamin Mendy.

Riyad Mahrez fait son petit bonhomme de chemin à Manchester City. L’Algérien, vainqueur de la CAN 2019, reste néanmoins attaché au football français bien qu’il évolue depuis six années en Angleterre. Fan de Marseille quand il était petit mais né à Sarcelles, en région parisienne, l’élément offensif des Skyblues a dû répondre à un dilemme lorsque son coéquipier Benjamin Mendy l'a questionné pour Canal +. A la question : « Toi qui a toujours été un supporter de l’Olympique de Marseille depuis petit, si le PSG demande à te recruter, tu dis oui ou non ? », Mahrez a répondu sans langue de bois, en évoquant également une possibilité de rejoindre l’OM dans le futur.

« C’est vrai que j’étais un supporter de Marseille quand j’étai petit. Après, ce n’est pas d’actualité, parce que je suis encore sous contrat à Manchester, et je suis bien, mais Paris c’est ma ville. J’ai grandi à Paris, je suis né à Paris, donc on ne sait jamais. J’aurais pu aller jouer à Marseille et je peux encore aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie. Il ne faut fermer aucune porte mais c’était à l’époque, ils jugeaient peut-être que je n’avais pas le niveau », a répondu Riyad Mahrez à la question de son coéquipier chez les Citizens. Son contrat avec Manchester City se termine en juin 2023. A partir de ce moment-là, et s’il n’est pas prolongé entre temps, les supporters parisiens et marseillais peuvent se mettre à rêver, même si le salaire de l'international algérien est plus aux normes du PSG que de l'OM.