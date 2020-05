OM : Marseille a raté Mahrez, l'explication est lunaire

Dans : OM.

Dix ans après, il est toujours facile de critiquer les clubs pour leurs choix avec des jeunes en post-formation. Mais l’anecdote de Riyad Mahrez sur l’OM risque tout de même d’agacer les supporters olympiens…

Natif de Sarcelles, l’Algérien s’est révélé au Havre avant d’exploser à Leicester et de devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste du côté de Manchester City. Mais dans un live sur Instagram avec le journaliste de BeInSports, Smaïl Bouabdellah, le virevoltant gaucher a détaillé comment l’Olympique de Marseille l’a recalé en 2009. Son explication va donner d’énormes regrets aux Marseillais puisque Riyad Mahrez indique que José Anigo avait bien l’intention de le faire signer… avant finalement de changer d’avis et d’opter pour Bilel Omrani, lequel n’a jamais percé avec les professionnels de l’OM.

« J’étais trop content de faire un essai à l’OM ! Mon club de cœur c’est Marseille. J’aimais bien le PSG car c’est ma ville aussi. Mais je voulais trop aller à Marseille. Donc j’y vais. Je m’entraîne avec la CFA. Le coach, c’était Franck Passi. Je m’entraîne bien. Anigo est descendu me voir à l’entraînement. Il m’a pris dans son bureau et m’a dit : "J’ai envie de te faire signer." Dans ma tête, j’étais dans un film. J’avais 18 ans. Huit mois avant j’étais à Sarcelles. Il m’a passé des maillots de Marseille. Je suis rentré chez moi, j’ai cru que j’allais signer à Marseille ! Mais trois-quatre jours après, il appelle mon agent et il lui dit : "On a un joueur qui est pareil ici, on veut que ce soit lui qui passe, on ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues". Le joueur c’était Bilel Omrani » a lâché Riyad Mahrez en toute décontraction. De quoi laisser d’immenses regrets aux dirigeants et aux supporters de l’Olympique de Marseille…