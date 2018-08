Mercato : 80ME pour le remplaçant de Courtois, Chelsea craque !

Dans : Premier League, Mercato, Liga.

Sauf retournement de situation, Chelsea va s'offrir mercredi le gardien de but le plus cher de l'histoire du football. En effet, Thibaut Courtois étant parti au bras de fer avec les Blues, le club londonien aurait finalement accepté de céder le portier international belge au Real Madrid. Mais à 48h de la fin du mercato en Premier League, les dirigeants anglais n'ont pas réellement eu le temps de marchander et ils ont donc accepté de payer à Bilbao les 80ME de la clause libératoire de Kepa Arrizabalaga, le gardien de but international espagnol de 23 ans.

Kepa Arrizabalaga est attendu mercredi à Londres afin de passer sa visite médicale puis de s'engager avec Chelsea. Dans l'autre sens, Thibaut Courtois, qui a refusé de s'entraîner ces deux derniers jours, va rejoindre Madrid afin de finaliser son transfert chez les Merengue. L'agent du portier belge avait clairement fait savoir que l'heure du départ avait sonné et que les Blues devaient respecter le choix de Thibaut Courtois. Cette exigence a un prix : 80ME.